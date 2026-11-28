Al menos 10 personas fallecieron y más de 110 resultaron heridas a raíz de una explosión registrada cerca de una escuela en la provincia de Kunar, en el noreste de Afganistán, según informó el portavoz del Ministerio del Interior talibán, Mufti Abdul Mateen Qani.

Las indagaciones iniciales citadas por el vocero a través de la red social X señalan que la detonación se originó en un almacén con material explosivo de empresas mineras debido a negligencia y falta de medidas de precaución.

En esa línea, Haq-Bayan precisó que el estallido ocurrió a las 10:00 de la mañana (5:30 GMT) dentro de una vivienda donde se preparaban cargas destinadas a faenas mineras y al retiro de rocas en la carretera Kunar-Nuristán.

Episodios recientes con explosivos

Este hecho se produce una semana después de que cuatro alumnos de una escuela coránica murieran y otros dos sufrieran heridas al estallar un remanente explosivo de guerra en la provincia suroriental de Farah.

Asimismo, en agosto pasado, 42 estudiantes resultaron heridos en Kabul tras una explosión que las autoridades de facto talibanes atribuyeron a un antiguo proyectil sin detonar, mientras que el relator especial de Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett, la calificó como un ataque.