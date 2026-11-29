El papa León XIV expresó este domingo su deseo de que durante el tiempo del Adviento, rumbo a la Navidad, se impulsen "pasos concretos" de paz en todas las regiones del mundo afectadas por conflictos armados.

Ante la presencia de miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro en el Vaticano, el Santo Padre realizó este pronunciamiento tras el rezo del tradicional Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico.

"Al comienzo del Adviento, pidamos al Señor, por intercesión de la Virgen María, que este tiempo que nos conduce a la Navidad sea un tiempo en el que se den pasos concretos hacia la paz en todos los lugares donde hay guerra, y en el que puedan llegar las ayudas necesarias a las poblaciones exhaustas", expresó.

Catequesis sobre significado del Adviento

En la catequesis previa al Ángelus, León XIV dio por iniciado formalmente el Adviento, periodo de reflexión y preparación espiritual hacia la Navidad, y explicó que este tiempo invita a "estar en vela", aclarando que ello no implica "pasar noches sin dormir", como ocurre con muchos jóvenes que, "tras jornadas repletas de compromisos, al encontrarse de noche inquietos y vacíos, buscan evadirse mediante distracciones y diversiones".

Según detalló el líder de la Iglesia Católica ante los presentes en el Vaticano, la verdadera vigilia constituye un "tiempo de quietud" que permite "agudizar el oído del corazón para dar espacio a las preguntas más profundas e importantes" y escuchar la respuesta de Dios.