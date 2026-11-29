Una vez más, y tras las elecciones locales en la isla en las que el gobernante Partido Democrático Progresista (independentista) ganó diez de las veintidós alcaldías en disputa, el gobierno chino señaló que la "reunificación" con Taiwán es "inevitable".

"Por mucho que cambie el panorama político de la isla, no podrá alterar la dirección y la tendencia del desarrollo de las relaciones a través del estrecho. Mucho menos podrá frenar la gran tendencia histórica de que la patria debe reunificarse", aseguró Zhang Han, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino).

FUERZAS SEPARATISTAS

En este contexto, Pekín dijo que continuará profundizando los intercambios, la cooperación y el desarrollo integrado, al tiempo que combatirá "con firmeza" a las "fuerzas separatistas de la 'independencia' de Taiwán" y se opondrá a las "fuerzas externas", en referencia velada a Estados Unidos.

"Impulsaremos con determinación el desarrollo pacífico de las relaciones a través del estrecho y la gran causa de la reunificación de la patria que buscamos. La permanente cooperación es la opinión pública mayoritaria en la isla", concluyó Zhang.