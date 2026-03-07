Una nueva profesora llega a la escuelita de JB: no te pierdas el regreso del niño Arturito

Una nueva profesora llegó a la escuelita de JB y rápidamente puso de vuelta y media a todos los alumnos. Se trata de Flor Ortola, conductora del programa “Mesa Caliente”, quien protagonizó un divertido sketch junto al irreverente Arturito y el elenco humorístico liderado por Jorge Benavides.

Durante la primera clase, la invitada abordó temas relacionados con las elecciones del 2026 y la coyuntura política del país. El momento dio pie a divertidas intervenciones y preguntas incómodas del personaje Arturito, conocido por su estilo travieso y directo dentro del popular segmento humorístico.

En el mismo sketch también participó el conductor Phillip Butters, quien respondió a las preguntas más picantes de los estudiantes más inquietos del salón. Las ocurrencias y situaciones inesperadas provocaron risas entre el público que sigue cada semana el programa.

TAXISTAS PROTESTAN

El espacio televisivo también incluyó otros momentos humorísticos, como la salida a las calles de conductores para abordar la escasez de GNV que afecta a los taxistas. Además, el personaje Jessica New Tom Jones celebró el Día de la Mujer con su peculiar estilo, manteniendo el sello de comedia que caracteriza a JB Noticias.