Yaco Eskenazi y Ethel Pozo: conductores de “La Granja VIP” conocen a sus dobles

Los conductores Yaco Eskenazi y Ethel Pozo protagonizaron un divertido momento en el programa JB Noticias al encontrarse con sus dobles en un sketch humorístico previo al estreno del reality La Granja VIP. El encuentro se desarrolló en un segmento conducido por el popular personaje “La Tía Gloria”, que generó risas entre los invitados y el público.

Durante el espacio, ambos presentadores participaron en diferentes dinámicas y pruebas de habilidad, donde pusieron a prueba su agilidad mental y sentido del humor. Las ocurrencias de sus imitadores también fueron parte del espectáculo, lo que convirtió el momento en uno de los más comentados del programa.

El sketch se realizó como parte de la promoción del próximo estreno de “La Granja VIP”, reality que llega la pantalla de Panamericana Televisión con diversas figuras del espectáculo enfrentando retos y convivencias en un entorno rural. La participación de Eskenazi y Pozo permitió adelantar algunos detalles del nuevo formato.

ESPERADO ESTRENO

Cabe recordar que el reality “La Granja VIP” se estrenará este lunes 16 de marzo a las 8:30 p.m., generando gran expectativa entre los seguidores de ambos conductores y de los programas de entretenimiento.