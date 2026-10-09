BTS vuelve a San Marcos: Así se viven las horas previas al segundo recital de la banda surcoreana

Las Armys están listas esperando el segundo encuentro con su ídolos y es que así se vive la previa del segundo concierto de BTS en el Estadio San Marcos en un ambiente lleno de euforia, color y una masiva organización por parte de sus fanáticas.

Tras el rotundo éxito de su primera fecha el pasado miércoles 7 de octubre, que congregó a cerca de 50 mil espectadores, el entusiasmo no ha hecho más que multiplicarse para este viernes 9 de octubre.

Largas colas para ingresar a San Marcos y vecinos afectados

En los alrededores de San Marcos, la fila de seguidoras se extendió de manera masiva, llegando a reportarse colas de más de un kilómetro que alcanzaban la transitada avenida Faucett para alcanzar una buena ubicación en el recinto.

Como el pasado miércoles, muchas jóvenes asisten acompañadas de sus padres y familiares, equipadas con bancos, sombrillas y bloqueador para soportar las horas de espera bajo el sol.

La otra cara es que los conciertos de BTS en el Estadio de San Marcos han generado malestar e inquietud entre los vecinos de la zona debido al caos vehicular, la reducción de accesos por obras de la Línea 2 del Metro de Lima y las aglomeraciones en sus calles.

Cabe señalar que, el inicio del segundo concierto de la gira mundial "Arirang" está programado para las 8:00 p.m., y el fervor continuará al máximo de cara a la tercera y última fecha confirmada en Lima para este sábado 10 de octubre.