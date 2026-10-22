Andrea San Martín continúa detenida: Juan Víctor Sánchez se pronuncia sobre el caso de su hija

Andrea San Martín continúa detenida tras la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija, por presuntas agresiones contra la menor. Según la versión denunciada, el incidente habría ocurrido luego de una discusión porque la niña no habría podido comer un snack, situación que presuntamente terminó en jaloneos y una caída.

En declaraciones al reportero Lucho Santos, del programa La calle no calla, Juan Víctor señaló que habría intentado en diversas oportunidades llegar a una conciliación con la modelo, pero sostuvo que ella habría cerrado las puertas al diálogo. Asimismo, indicó que prefería no brindar mayores declaraciones sobre el caso y que conversaría a través de su abogado.

El padre de la menor también se refirió a las disputas que ambos han mantenido en años anteriores y afirmó que San Martín le habría solicitado una pensión de alimentos que considera excesiva. Por su parte, la modelo habría anunciado que ofrecerá una conferencia de prensa una vez que recupere su libertad. Cabe precisar que fue enmarrocada durante su intervención policial.

Finalmente, Juan Víctor aseguró que su hija se encuentra tranquila, aunque cansada, y de buen ánimo. También indicó que el Ministerio de la Mujer emitiría un comunicado en las próximas horas. Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer la denuncia y determinar las responsabilidades correspondientes.