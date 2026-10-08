Equipo de La Calle No Calla es agredido cuando cubría noticia en Chorrillos

Una combi cayó sobre el techo de una vivienda en el distrito de Chorrillos, el aparatoso accidente ocurrió esta madrugada en la urbanización Buenos Aires, a la altura del paradero Casa Blanca.

La unidad de transporte público que realizaba un servicio informal perdió el control mientras se desplazaba por una pendiente pronunciada en la calle Sánchez Carrión, derribó una baranda de seguridad y cayó sobre el techo de una vivienda, terminando empotrada directamente en la zona de la cocina de esta.

Periodistas atacados

Un equipo de La Calle No Calla cubrían la noticia cuando fueron agredidos por unas personas que argumentaban que el chofer de la grúa, que llegó para sacar la unidad accidentada, no quería ser grabado.

Pero lo más alarmante es que, en otro momento un sujeto intentó empujar hacia un abismo al reportero que cubría el hecho. Ante estas agresiones agentes de la PNP llegaron al lugar para realizar las indagaciones del caso.