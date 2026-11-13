Conductor del Metropolitano que siguió al papa León XIV en la Vía Expresa revela cómo vivió ese momento

Una experiencia que difícilmente olvidará. Ricardo Gallegos, conductor del Metropolitano, se convirtió en protagonista de un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales: acompañó durante varios minutos el recorrido del papa León XIV por la Vía Expresa de Lima, mientras trasladaba a decenas de pasajeros que no podían ocultar su emoción al tener tan cerca al pontífice.

En una entrevista exclusiva con La Calle No Calla, Gallegos relató que todo ocurrió de manera inesperada la noche del miércoles 11 de noviembre. Según contó, luego de cederle el paso a un compañero en la estación, retomó su recorrido y, al salir del túnel, se percató de que el vehículo del papa estaba justo a su lado. Desde ese momento, ambos avanzaron por la Vía Expresa a una velocidad aproximada de entre 50 y 55 kilómetros por hora.

El saludo del papa que emocionó a los pasajeros

El conductor recordó que los usuarios comenzaron a gritar y alentarlo para que continuara junto a la comitiva papal. Uno de los instantes más emocionantes ocurrió cuando León XIV bajó la luna de su vehículo y saludó a los pasajeros del bus. Aunque Gallegos también estaba emocionado y sentía temblar su cuerpo, explicó que debía mantener la concentración y cumplir con su labor al volante.

El trabajador, de 47 años y con 15 años de experiencia en el Metropolitano, contó que sus familiares no podían creer lo sucedido hasta que les mostró las grabaciones. Además, aseguró que esta ha sido una de las experiencias más especiales de su vida y agradeció al papa León XIV por el saludo y la bendición que brindó a los pasajeros y a todos los peruanos durante su visita al país.