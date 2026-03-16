La Granja VIP: Shirley Arica, Diego Chávarri, Paul Michael y Pati Lorena se suman al famoso reality

El reality La Granja VIP presentó a sus últimos cuatro participantes durante su estreno. Se trata de Shirley Arica, Diego Chávarri, Paul Michael y Pati Lorena, quienes completan el grupo de figuras que competirán en el programa.

Ellos se integran a un elenco ya conformado por diversas personalidades como Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini, Pamela López, Samahara Lobatón, Pablo Heredia, Yiddá Eslava, Celine Aguirre, Miguel Vergara, Gabriela Herrera, Mack Songhurst y Christian Martínez.

El programa contará con la conducción de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, quienes vuelven a trabajar juntos. Además, incluirá un panel denominado “Los Críticos”, integrado por Mariela Zanetti, Flor Ortola y Samuel Suárez, quienes analizarán los conflicto dentro del reality.

LA PREVIA Y EL POSTSHOW

Luciana Roy estará a cargo de “La Previa y El PostShow”, espacios digitales que se emitirán a través del canal de YouTube de Panamericana. “La Granja VIP” será de lunes a viernes a las 8:30 p. m. y los sábados a las 8:00 p. m., tanto por televisión como por plataformas digitales.