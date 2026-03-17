La Granja VIP Perú estrenó con emoción: La Mackyna protagoniza romántica despedida antes del encierro

La emoción se apoderó del ingreso de Mack Songhurst, más conocido como ‘La Mackyna’, a La Granja VIP Perú, donde protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche. El reconocido entrenador llegó acompañado de su pareja y su pequeña hija, dejando ver su lado más sensible antes del encierro.

Previo a ingresar al reality, La Mackyna se despidió de su novia Norka con un emotivo beso que no pasó desapercibido para el público. La escena conmovió a los seguidores del programa, quienes resaltaron el fuerte vínculo familiar del participante que estará alejado de ellas durante 13 semanas.

El fisicoculturista, conocido por entrenar a figuras como Christian Domínguez, fue presentado junto a Miguel Vergara y rápidamente captó la atención. Además, sorprendió al revelar en vivo que consume hasta 20 huevos al día, un dato que generó asombro entre los conductores.

Desde sus inicios en el cerro El Pino hasta convertirse en preparador de celebridades, La Mackyna llega a La Granja VIP Perú con una historia de superación. Ahora, su reto será adaptarse a la vida del reality, lejos del gimnasio y de su familia, pero con la promesa de darlo todo.