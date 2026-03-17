La Granja VIP: así fue el tenso reencuentro entre Shirley Arica y Diego Chávarri

La expareja se volvió a ver tras años de distanciamiento y protagonizó uno de los momentos más comentados del reality.

El reality “La Granja VIP” continúa generando sorpresas y esta vez fue escenario de un inesperado y tenso reencuentro. Shirley Arica y Diego Chávarri, quienes mantuvieron una relación en el pasado, se volvieron a ver frente a cámaras, dejando en evidencia que las heridas entre ambos no han sanado.

Desde antes del encuentro, Shirley Arica admitió sentirse nerviosa por el reencuentro con el exfutbolista. “Me he puesto nerviosa”, confesó, anticipando lo que sería uno de los momentos más comentados del programa. Ya frente a frente, la incomodidad fue evidente y marcó la interacción entre ambos.

Durante la interacción, la modelo intentó mostrarse relajada y manejar la situación con ligereza, mientras que el exfutbolista mantuvo una postura más reservada, evitando profundizar en cualquier acercamiento. Esta diferencia de actitudes hizo aún más evidente la distancia emocional entre ambos.

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El episodio rápidamente se convirtió en uno de los más comentados del programa, reavivando el interés del público por el pasado sentimental de los participantes. Todo indica que este reencuentro marcará el desarrollo de la convivencia y podría generar nuevos conflictos en los próximos capítulos del reality.