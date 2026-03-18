¿Qué es la asamblea en La Granja VIP y por qué es clave en el reality?

En La Granja VIP, la asamblea se ha convertido en uno de los momentos más esperados por los seguidores del programa. Se trata del espacio donde los participantes se reúnen para tomar decisiones clave dentro de la competencia.

Durante esta dinámica semanal, los granjeros se enfrentan cara a cara y exponen abiertamente sus conflictos, diferencias y estrategias. Este intercambio suele generar tensiones y revelaciones que impactan en la convivencia.

Además, cada participante emite su voto para nominar a sus compañeros, definiendo así quiénes quedan en riesgo de eliminación. Estas decisiones marcan el rumbo del juego y pueden cambiar alianzas dentro de la casa.

La asamblea no solo pone a prueba las relaciones entre los concursantes, sino también su capacidad para argumentar y defender su permanencia. Es un momento decisivo donde las emociones están a flor de piel.

Desde hoy, el proceso se complementa con la participación del público, que podrá votar por sus favoritos. De esta manera, la audiencia también influye directamente en quién continúa en competencia.