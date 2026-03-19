La Granja VIP: capataz se pronuncia por ingreso de Samahara a su suite

Miguel Vergara explicó que, al llegar a su habitación, encontró a Samahara duchándose, por lo que no pudo retirarla en ese momento.

La polémica en La Granja VIP continúa luego de que el capataz, Miguel Vergara, se pronunciara sobre el ingreso de Samahara Lobatón a su suite, un espacio restringido para los participantes con rol de “peón”. El hecho generó múltiples críticas en redes sociales por un aparente incumplimiento de las normas del reality.

Vergara explicó que, al llegar a su habitación, encontró a Samahara duchándose, por lo que no pudo retirarla en ese momento. Además, indicó que la participante habría tenido un problema en su cuarto, lo que la llevó a utilizar la ducha de la suite, pese a que su acceso está prohibido por el reglamento del programa.

En esa misma línea, el capataz también señaló que, a partir de ahora, no permitirá que ningún concursante incumpla las reglas establecidas, buscando evitar nuevas controversias dentro del reality. Sus declaraciones se dan en medio de cuestionamientos hacia su liderazgo por una supuesta falta de control.

SAMAHARA ROMPE SU SILENCIO

Por su parte, Samahara Lobatón también se defendió y aseguró que no es la primera participante que ingresa a la ducha del capataz, lo que ha incrementado la polémica entre los concursantes y el público. La situación ha reavivado el debate sobre la transparencia y el cumplimiento de normas dentro del programa.