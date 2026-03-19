Nominados en La Granja VIP Perú: Pamela López, Samahara Lobatón, Pati Lorena y La Mackyna en riesgo de eliminación

La tensión crece en La Granja VIP Perú tras revelarse a los cuatro nominados de la semana, quienes ahora dependen del voto del público para continuar en competencia. Las constantes dinámicas, conflictos y estrategias dentro del reality han marcado el destino de los participantes, dejando a varios en una situación complicada.

En esta ocasión, los nominados son Pamela López, Samahara Lobatón, Pati Lorena y La Mackyna, quienes deberán ganarse el respaldo del público para evitar convertirse en el próximo eliminado del programa.

Además, este jueves se desarrolla el esperado juego de salvación, una dinámica clave dentro del reality. En esta prueba, los nominados compiten para evitar la eliminación: quien gana no solo asegura una semana más en la granja, sino que obtiene el llamado “poder de la traición”, con el que puede salvar a un nominado y colocar a otro en su lugar.

La nominación se dio tras intensas jornadas dentro de la granja, donde las votaciones internas y los roces entre participantes influyeron directamente en el resultado. Cada uno de los granjeros ha tenido momentos clave que han generado tanto apoyo como críticas entre los seguidores del programa.

¿CÓMO PUEDE VOTAR EL PÚBLICO?

El público tiene ahora la última palabra. Para votar, debes ingresar a la página web oficial del programa, registrarte con tus datos e iniciar sesión con tu correo electrónico y contraseña. Luego, accede a la sección de votación y elige al granjero que deseas salvar. Recuerda que puedes emitir hasta 10 votos por día, así que aprovecha todas tus oportunidades para apoyar a tu favorito antes de la eliminación de este sábado.