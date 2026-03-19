La Granja VIP Perú: Pamela López se salva de eliminación y obtiene el poder de la traición

La competencia subió de nivel en La Granja VIP Perú con el intenso juego de destreza física por la salvación, donde los nominados lucharon por asegurar su permanencia. La gran ganadora de la jornada fue Pamela López, quien logró salvarse de la eliminación y ahora tendrá en sus manos el decisivo “poder de la traición”.

Para esta prueba, los cuatro nominados eligieron a sus parejas: Pamela López compitió junto a Yiddá Eslava, Samahara Lobatón eligió a Renato Rossini, Pati Lorena hizo dupla con Gabriela Herrera, y La Mackyna compitió junto a Diego Chávarri.

El juego constó de dos etapas. En la primera, cada pareja debía transportar barras de colores de un punto a otro, según el color asignado (azul, rojo, verde o amarillo), con el objetivo de encontrar una llave. Una vez conseguida, debían entregarla a su compañero para intentar abrir candados y avanzar en la competencia.

En la segunda parte, los participantes debían formar líneas completas con piezas del mismo color, lo que exigió coordinación, rapidez y trabajo en equipo. Finalmente, la dupla conformada por Pamela López y Yiddá Eslava se impuso sobre sus rivales, asegurando la victoria.

Con este triunfo, Pamela no solo se libra de la eliminación, sino que también obtiene el poder de la traición, una ventaja clave que le permitirá cambiar el rumbo del juego al salvar a un nominado y colocar a otro en su lugar, generando aún más tensión en la recta final de la semana.