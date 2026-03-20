¡Noche de traición en La Granja VIP! Pamela López salvará a un nominado y pondrá a otro en la cuerda floja

La tensión se apodera de La Granja VIP con la esperada ceremonia de traición que se llevará a cabo hoy. En esta decisiva gala, Pamela López tendrá el poder de cambiar el rumbo del juego y definir quiénes seguirán en competencia.

Los nominados de la semana son Samahara Lobatón, La Mackyna y Patti Lorena, quienes se encuentran en la zona de eliminación. Sin embargo, todo puede cambiar en cuestión de segundos con la decisión de Pamela, quien deberá elegir a uno de ellos para salvarlo.

Pero el beneficio no termina ahí. Como parte de su poder, también tendrá que colocar a otro participante en la zona de peligro, dejándolo expuesto y en riesgo de abandonar el reality, lo que promete generar nuevas tensiones entre los concursantes.

La expectativa crece entre los seguidores del programa, ya que esta jugada podría alterar alianzas y estrategias dentro de la competencia. La ceremonia de traición marcará un antes y un después en el desarrollo del reality.