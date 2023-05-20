Celine Aguirre salió de "La Granja VIP" en medio de preocupación: ¿Qué pasó con la participante?

La salida de Celine Aguirre de La Granja VIP ya es oficial y ha generado gran impacto entre los participantes. La noticia fue confirmada en el programa, donde se reveló que no podrá continuar en competencia.

Según explicó Ethel Pozo, la decisión se tomó por recomendación médica, ya que el doctor le prohibió regresar al reality. Esto ocurrió luego de que fuera trasladada a una clínica por una fuerte tos persistente.

Antes de su salida definitiva, Celine envió un video que conmovió a todos. Entre lágrimas, se despidió de sus compañeros y agradeció la experiencia vivida dentro de la granja.

La reacción no se hizo esperar y Mónica Torres no pudo contener el llanto al enterarse de la noticia. Su partida deja un vacío en el programa y podría cambiar el rumbo del juego en esta etapa decisiva.