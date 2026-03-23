Mónica Torres es la nueva capataz y estos son los peones en La Granja VIP

La competencia en La Granja VIP dio un giro decisivo tras el esperado duelo de destreza física. La Mackyna fue quien eligió a Mónica Torres y Samahara Lobatón para enfrentarse en una prueba clave que definiría el rumbo del reality.

Ambas participantes contaron con apoyo para este enfrentamiento. Diego Chávarri decidió respaldar a Mónica Torres por iniciativa propia, mientras que Samahara eligió a Yiddá Eslava como su refuerzo en la competencia.

Tras un intenso duelo, Mónica Torres logró imponerse y se convirtió en la nueva capataz de la semana. Visiblemente emocionada, la participante no pudo contener las lágrimas al conocer su victoria.

Por su parte, Samahara Lobatón no logró superar la prueba y terminó perdiendo el enfrentamiento. Como consecuencia, se convirtió en la primera nominada y pasó directamente a formar parte del grupo de peones.

De esta manera, los peones quedaron conformados por Samahara, Shirley, Pamela López y Mark Vito, siendo estos tres últimos elegidos por los propios peones de la semana pasada. Este nuevo escenario marca una etapa clave dentro del reality.