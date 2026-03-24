Tensión en La Granja VIP: Gabriela Herrera marca distancia definitiva con Shirley Arica

Un nuevo conflicto sacude el reality La Granja VIP luego de que Gabriela Herrera le confesara a Pamela López que no está dispuesta a retomar ningún tipo de vínculo con Shirley Arica. “Yo no puedo ser amiga de alguien que me hizo daño”, afirmó tajante, dejando en claro su postura dentro del programa.

Según relató Herrera, Arica se le acercó recientemente para decirle que “les falta conversar”, insinuando una posible reconciliación. Sin embargo, la bailarina fue directa al señalar que no tiene interés en dialogar ni en resolver conflictos del pasado, asegurando que su prioridad es mantener su tranquilidad emocional dentro del reality.

La tensión entre ambas no es nueva. Gabriela y Shirley fueron amigas hace varios años, pero su relación se fracturó tras problemas relacionados con una amiga cercana de Arica. Desde entonces, los enfrentamientos han sido constantes, incluyendo fuertes intercambios de palabras en televisión y redes sociales.

Uno de los episodios más recordados fue cuando ambas protagonizaron un tenso duelo verbal en el que intercambiaron insultos, llegando incluso a calificativos como “quitamaridos”. Este historial ha marcado una distancia difícil de reconciliar, y todo indica que, al menos por ahora, cualquier acercamiento entre ambas figuras está completamente descartado.