Melissa Klug llega a “La Granja VIP” y remueve el pasado con Diego Chávarri

Melissa Klug es la nueva integrante de La Granja VIP, sorprendiendo a todos con su ingreso al reality en reemplazo de Celine Aguirre, quien tuvo que abandonar la competencia debido a problemas de salud relacionados con una persistente tos.

La empresaria y figura mediática es también conocida por ser la madre de Samahara Lobatón, quien ya forma parte del programa, lo que añade un ingrediente familiar dentro del juego y podría influir en las alianzas.

Además, su llegada no pasa desapercibida, ya que años atrás mantuvo una relación sentimental de aproximadamente cinco meses con Diego Chávarri, actual participante del reality.

Este reencuentro genera expectativa entre los seguidores del programa, quienes esperan posibles tensiones o acercamientos entre ambos dentro de la convivencia.