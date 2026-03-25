La Granja VIP

25/03/2026

La GranjaVIP | Hoy es miércoles de nominación: dos nuevos participantes irán a sentencia

Esta noche en La Granja VIP, los participantes vivirán una intensa jornada de nominación en la que se definirán a dos nuevos sentenciados que podrían abandonar el reality.



El proceso se llevará a cabo en un esperado cara a cara, donde los granjeros deberán votar directamente entre ellos, generando tensión y posibles enfrentamientos dentro de la convivencia.

Los dos elegidos se sumarán a Mark Vito y Samahara Lobatón, quienes ya se encuentran en riesgo de eliminación tras haber sido nominados previamente en la competencia.

De esta manera, el grupo de sentenciados se amplía y la presión aumenta conforme se acerca el momento decisivo del programa.

Cabe recordar que la eliminación se realizará este sábado, cuando uno de los nominados deberá abandonar definitivamente La Granja VIP.


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