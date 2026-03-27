La Granja VIP | Pati Lorena usará su “poder de la traición” tras ser salvada en competencia

Pati Lorena logró salvarse de la eliminación luego de imponerse en la reciente competencia de apoyo, donde Renato Rossini jugó un papel fundamental en su victoria. Este resultado le permitió mantenerse una semana más dentro de La Granja VIP.

Como parte del beneficio obtenido, la participante hará uso del denominado “poder de la traición”, una ventaja que le permitirá nominar directamente a uno de sus compañeros y alterar la estrategia dentro del programa.

La expectativa crece entre los seguidores del reality, ya que esta decisión definirá quién será el nuevo nominado que se sumará a Mark Vito y Samahara Lobatón en la temida placa de eliminación.

Este sábado se vivirá una nueva gala de eliminación cargada de tensión, donde uno de los participantes deberá abandonar la competencia. Todo dependerá de la elección de Pati Lorena y de la reacción del resto del grupo.