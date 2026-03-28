La Granja VIP | Pati Lorena traiciona a Gabriela Herrera y sacude la placa de eliminación

Pati Lorena, quien se salvó de la eliminación tras ganar el juego de destreza física con el respaldo de Renato Rossini, decidió usar el “poder de la traición” y generar un giro inesperado en la competencia.

Como parte de esta jugada, retiró de la placa a Samahara Lobatón y colocó en su lugar a Gabriela Herrera, asegurando que se trata de una estrategia del denominado “team víboras” dentro del reality.

Con este movimiento, Gabriela Herrera heredó los votos acumulados de Samahara, quedando en una posición complicada de cara a la eliminación. La decisión ha generado tensión entre los participantes.

De esta manera, la nueva placa queda conformada por Gabriela Herrera, Mark Vito y Miguel Vergara, este último quien ha reiterado su intención de abandonar el programa al no sentirse cómodo.

El público podrá votar por su participante favorito para salvarlo a través del sitio web oficial de La Granja VIP, de cara a la gala de eliminación de este sábado.