Miguel Vergara vuelve a “La Granja VIP” para tomar una decisión clave

Este lunes, Miguel Vergara, último eliminado de La Granja VIP el pasado sábado, regresará al reality para cumplir un rol determinante en la competencia.

El exintegrante tendrá la responsabilidad de elegir a dos granjeros que deberán enfrentarse en un duelo decisivo. Esta dinámica marcará el rumbo de la semana dentro del programa.

Cabe precisar que Mónica Torres no podrá ser considerada en esta elección, debido a que ya ejerció recientemente el rol de capataz, quedando fuera de esta posibilidad.

Los dos participantes seleccionados se batirán en un enfrentamiento directo, donde solo uno logrará imponerse y convertirse en el nuevo capataz de la semana.

En tanto, el perdedor del duelo no solo quedará en desventaja, sino que pasará automáticamente a ser el nuevo nominado, enfrentándose el próximo sábado en la gala de eliminación.