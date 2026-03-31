¡Gabriela Herrera cae al reto y termina nominada tras decisión de Renato en La Granja VIP!

Renato Rossini asumió su rol de capataz en La Granja VIP y tomó una decisión clave al elegir a Pamela López y Gabriela Herrera para enfrentarse en un reto decisivo dentro de la competencia.

Ambas granjeras se midieron en una prueba que definiría el rumbo de la nominación, generando gran tensión entre los participantes que siguieron de cerca el enfrentamiento.

Para este reto, Pamela contó con el apoyo de Yiddá Eslava como refuerzo, mientras que Gabriela fue respaldada por Renato, quien se sumó para ayudarla en la competencia.

Sin embargo, Gabriela no logró imponerse en la prueba, convirtiéndose así en la segunda nominada de la semana, acompañando a Diego Chávarri en la cuerda floja del reality.