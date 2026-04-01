Tensión en “La Granja VIP”: hoy es día de asamblea y nuevos nominados quedan en riesgo

Este miércoles se vive uno de los momentos más intensos en La Granja VIP: la esperada asamblea, instancia clave donde los concursantes se reúnen para nominar y encarar sus diferencias.

Durante esta dinámica, los participantes se enfrentan cara a cara, expresan sus conflictos y emiten sus votos, generando un ambiente cargado de tensión y estrategia dentro del reality.

Hasta el momento, los dos nominados que ya se encuentran en riesgo de eliminación son Diego Chávarri y Gabriela Herrera, quienes deberán enfrentar la decisión del público.

Con el cierre de la asamblea, se activan las votaciones, permitiendo que los televidentes elijan quién continúa y quién podría abandonar la competencia.

La expectativa crece entre los seguidores del programa, quienes ya comienzan a definir sus favoritos en esta nueva semana de eliminación.