Explota la asamblea en “La Granja VIP”: Paul Michael y Pati Lorena se suman a la lista de nominados

La última asamblea en La Granja VIP desató una ola de conflictos que terminó con la nominación de Paul Michael y Pati Lorena, quienes se suman a Gabriela Herrera y Diego Chávarri en la lista de participantes en riesgo.

Paul Michael fue el más votado de la noche con 6 votos, en medio de una intensa polémica donde fue tildado de hipócrita, irrespetuoso e incluso de mal padre por Samahara Lobatón y Melissa Klug.

El participante también protagonizó un enfrentamiento con Pablo Heredia, además de lanzar duros calificativos contra sus compañeros, llamando “infeliz” a Jesús Barco y “alcohólica” a Shirley.

Por su parte, Pati Lorena acumuló 5 votos, quedando como la segunda más nominada en una jornada marcada por tensiones y divisiones dentro del reality.

Con este resultado, los nominados quedan definidos: Paul Michael, Pati Lorena, Gabriela Herrera y Diego Chávarri, mientras el público ya comienza a decidir quién será el próximo eliminado.