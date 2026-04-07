Paul Michael se disculpa con Samahara Lobatón y sellan su reconciliación

Luego de protagonizar un tenso enfrentamiento, Paul Michael decidió pedir disculpas a Samahara Lobatón por los duros calificativos que emitió en su contra. El momento se dio frente a sus compañeros, donde reconoció su error.

El participante aseguró que sus disculpas eran sinceras y que se sentía avergonzado por la falta de respeto no solo hacia Samahara, sino también hacia Shirley Arica, con quien también conversó tras lo ocurrido.

Samahara aceptó las disculpas y ambos sellaron su reconciliación con un abrazo, dejando atrás el conflicto que había generado tensión en el grupo.

Este episodio ha generado diversas reacciones entre los seguidores, quienes se preguntan si las disculpas de Paul Michael son realmente genuinas o parte de una estrategia dentro del reality.