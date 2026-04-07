La Granja VIP

07/04/2026

Renato Rossini elegirá a dos participantes para duelo clave en La Granja VIP

El capataz deberá seleccionar a un peón y un granjero para enfrentarse en una competencia decisiva que podría cambiar la lista de nominados.



La tensión aumenta en La Granja VIP, donde Renato Rossini, actual capataz, tendrá la importante misión de elegir a dos participantes para enfrentarse en un duelo decisivo dentro del reality.

Siguiendo la dinámica del programa, Rossini deberá seleccionar a un peón y a un granjero, quienes competirán en un reto que pondrá a prueba sus habilidades y resistencia dentro de la granja.

El resultado del enfrentamiento será determinante: quien pierda quedará automáticamente nominado, mientras que el ganador asegurará su permanencia una semana más en la competencia.

Hasta el momento, la lista de nominados está conformada por cinco participantes: Pati Lorena, Shirley Arica, Pamela López, Paul Michael y Samahara Lobatón, quienes ya se encuentran en riesgo de eliminación.

La decisión del capataz podría cambiar el rumbo del juego, aumentando la tensión entre los participantes y generando nuevas estrategias en esta etapa clave del reality.


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