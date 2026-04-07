Renato Rossini elegirá a dos participantes para duelo clave en La Granja VIP

La tensión aumenta en La Granja VIP, donde Renato Rossini, actual capataz, tendrá la importante misión de elegir a dos participantes para enfrentarse en un duelo decisivo dentro del reality.

Siguiendo la dinámica del programa, Rossini deberá seleccionar a un peón y a un granjero, quienes competirán en un reto que pondrá a prueba sus habilidades y resistencia dentro de la granja.

El resultado del enfrentamiento será determinante: quien pierda quedará automáticamente nominado, mientras que el ganador asegurará su permanencia una semana más en la competencia.

Hasta el momento, la lista de nominados está conformada por cinco participantes: Pati Lorena, Shirley Arica, Pamela López, Paul Michael y Samahara Lobatón, quienes ya se encuentran en riesgo de eliminación.

La decisión del capataz podría cambiar el rumbo del juego, aumentando la tensión entre los participantes y generando nuevas estrategias en esta etapa clave del reality.