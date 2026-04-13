Hoy se define al nuevo capataz en “La Granja VIP” mediante competencia

Este lunes se llevará a cabo una nueva competencia en La Granja VIP para definir al próximo capataz del reality. La dinámica marcará un cambio en la convivencia, ya que el ganador asumirá un rol clave dentro del grupo.

La elección de los competidores estará a cargo de Melissa Klug, quien fue eliminada el último sábado. La ex participante deberá designar a dos granjeros que se enfrentarán directamente en la prueba.

El duelo determinará dos posiciones opuestas dentro del programa. El participante que resulte ganador se convertirá en el nuevo capataz, mientras que el perdedor asumirá el rol de peón.

El capataz contará con beneficios importantes, entre ellos la inmunidad en el proceso de nominación, lo que le permitirá evitar ser elegido por sus compañeros durante esa etapa.

Además, quien obtenga este cargo también tendrá acceso a una habitación cómoda y exclusiva, diferenciándose del resto de participantes y consolidando su posición dentro del reality.