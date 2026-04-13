Shirley Arica y Pamela López aclaran tensión tras discusión en “La Granja VIP”

Shirley Arica y Pamela López protagonizaron una conversación para aclarar la fuerte discusión que mantuvieron la semana pasada en la cocina de La Granja VIP Perú. El enfrentamiento, que se originó por unas bolsas de basura, generó uno de los momentos más tensos del reality.

Durante el diálogo, ambas participantes abordaron lo ocurrido y explicaron sus versiones sobre el incidente. Uno de los puntos más comentados fue el momento en que Pamela tenía un plato en la mano, lo que generó diversas interpretaciones entre los demás concursantes y el público.

Shirley y Pamela coincidieron en que hubo malentendidos que escalaron la situación, por lo que decidieron aclarar lo sucedido directamente entre ellas. La conversación permitió que ambas expusieran sus puntos de vista sin interrupciones.

Tras este intercambio, lograron disipar dudas y reducir la tensión que se había generado en la convivencia dentro del programa. Ambas destacaron la importancia de comunicarse para evitar nuevos conflictos.

Finalmente, Shirley Arica y Pamela López señalaron que dejaron atrás el episodio y acordaron mantener una convivencia en mejores términos dentro de La Granja VIP Perú.