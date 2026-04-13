Diego y Shirley Arica conversan para aclarar rumores en “La Granja VIP”

Diego Chávarri decidió acercarse a Shirley Arica en La Granja VIP para aclarar los rumores que habían generado un distanciamiento entre ambos en los últimos días. La conversación se dio luego de notar una actitud diferente por parte de la participante.

Durante el diálogo, Diego le preguntó directamente por qué lo sentía distante y le aseguró que en ningún momento ha hablado mal de ella dentro de la convivencia. Además, buscó despejar dudas sobre comentarios que habrían circulado entre los demás granjeros.

Uno de los puntos que abordaron fue una conversación previa en la que se habría insinuado que Pablo estaba utilizando a Shirley, lo que generó incomodidad y comentarios dentro del grupo.

Por su parte, Shirley fue sincera y expresó que se encuentra cansada de los constantes “dimes y diretes” entre los participantes, los cuales, según indicó, terminan generando conflictos innecesarios.

Finalmente, ambos lograron aclarar la situación y reducir tensiones, apostando por una comunicación más directa para evitar nuevos malentendidos en la convivencia dentro del reality.