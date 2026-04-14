Pamela López estalla contra Paul Michael en La Granja VIP Perú

La tensión continúa en La Granja VIP Perú. Luego del enfrentamiento con Shirley Arica por la limpieza de la cocina, Pamela López protagonizó un nuevo momento incómodo, esta vez con su pareja Paul Michael.

Lejos de calmar la situación, la conversación entre ambos se tornó tensa cuando Pamela expresó su frustración por no sentirse comprendida. La participante dejó en claro su molestia durante el intercambio.

En medio del reclamo, Pamela fue directa y le dijo a Paul que no logra entender lo que ella intenta explicar, generando un ambiente cargado dentro del reality.

Incluso, fue tajante al señalar que él “mete su cuchara donde no le compete”, dejando en evidencia que el conflicto no solo afecta la convivencia, sino también su relación.

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