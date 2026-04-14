¿Confusión o malentendido? Diego Chávarri y Gabriela Herrera generan comentarios en La Granja VIP

En La Granja VIP Perú, recientes comentarios han puesto en el centro de atención a Diego Chávarri y Gabriela Herrera. Aunque han surgido rumores sobre una posible cercanía entre ambos, todo indicaría que se trataría de una confusión más que de una situación concreta.

Según contó Gabriela a Pamela López, Diego habría decidido tomar distancia para evitar que se generen malos entendidos que puedan afectarla. Incluso, deslizó que el exfutbolista podría estar confundido, lo que alimentó aún más las especulaciones dentro y fuera del reality.

Sin embargo, en la transmisión 24/7 no se ha observado ninguna actitud que comprometa a ambos participantes. Además, se sabe que Diego mantiene una relación fuera del programa y se le ha visto muy enamorado de su pareja.

Frente a ello, seguidores y críticos de La Granja VIP han mostrado opiniones divididas, señalando que todo podría tratarse de un malentendido sin mayor trascendencia dentro de la convivencia.

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