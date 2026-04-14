Pablo Heredia aclara que le gusta Shirley Arica, pero no siente reciprocidad en La Granja VIP

El ambiente en La Granja VIP Perú sigue generando momentos tensos. Esta vez, Pablo Heredia decidió hablar directamente con Shirley Arica sobre la relación que vienen construyendo dentro del reality.

Durante la conversación, Pablo dejó en claro que sí siente atracción por Shirley, pero confesó que percibe que ese afecto no es correspondido. Según explicó, pese a tener gestos cercanos como abrazarla, no recibe la misma respuesta de su parte.

Ante esta situación, el participante señaló que prefiere tomar cierta distancia y que sea ella quien lo busque cuando realmente lo necesite, lo que podría enfriar la dinámica entre ambos.

Este momento ha dejado abierta la interrogante entre los seguidores del programa: ¿se enfriará el coqueteo o lograrán aclarar sus diferencias dentro de la convivencia?

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