Pamela López responde preguntas del público en ‘La granja VIP’ y se sincera en ‘Corazón granjero’

Durante el segmento “Corazón granjero” de La granja VIP, Pamela López fue entrevistada por Ethel Pozo y protagonizó un momento cargado de emociones al responder directamente a las preguntas del público. La participante, quien ha sido señalada por mostrarse vulnerable y llorar en varias ocasiones, enfrentó las dudas sobre su actitud dentro del reality.

En medio de la dinámica, Pamela López se sinceró sobre las críticas que ha recibido y aseguró que sus hijos son su principal fortaleza para continuar en el programa. Además, no evitó pronunciarse sobre figuras como Samahara Lobatón y el llamado “team víboras”, grupo con el que ha tenido varios roces durante la convivencia.

Uno de los momentos más tensos se dio cuando la producción le mostró un video en el que algunos de sus compañeros hablaban de ella a sus espaldas, especialmente integrantes del “team víboras”. La reacción de López evidenció su incomodidad, pero también reafirmó su postura frente a los conflictos que han marcado su paso por el reality.

Asimismo, la participante abordó el problema que tuvo con Shirley Arica relacionado con unas bolsas de basura, episodio que generó polémica dentro de la casa. Pamela explicó su versión de los hechos, intentando aclarar el malentendido y cómo esto afectó la relación entre ambas.

Finalmente, Pamela López también se refirió a Melissa Klug, descartando la necesidad de tener una conversación pendiente con ella. Según indicó, considera que el tema quedó cerrado luego de las declaraciones brindadas en El valor de la verdad, donde —afirmó— se presentaron pruebas y se utilizó el polígrafo. En el plano personal, reveló que se encuentra enamorada de su pareja Paul Michael y que ahora prefiere enfocarse en su bienestar y en afrontar situaciones que, aunque complicadas, forman parte de su proceso.

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