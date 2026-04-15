Shirley Arica y Pablo Heredia evidencian tensiones en su vínculo en ‘La granja VIP’

El vínculo entre Shirley Arica y Pablo Heredia volvió a estar en el centro de atención en La granja VIP, luego de que ambos protagonizaran un intercambio marcado por reclamos y confusiones. Shirley expresó su incomodidad al señalar que el actor ha sido ambiguo con ella dentro de la convivencia.

Según contó la modelo, tras un domingo en el que ambos compartieron con normalidad luego de la jornada electoral, la actitud de Pablo cambió. Incluso, reveló que él dejó de hablarle durante aproximadamente 30 horas, lo que generó molestia y dudas sobre sus intenciones.

Por su parte, Pablo Heredia explicó que le generan temor ciertas expresiones de Shirley, argumentando que, como actor, está atento a ese tipo de gestos. Esto provocó un reclamo directo de Shirley, quien le cuestionó su actitud frente a Yaco Eskenazi, conductor del programa.

En medio de la conversación, Shirley también sorprendió al admitir que le gustaría compartir la suite del capataz con Pablo, luego de que Yaco le preguntara qué le gustaría hacer si asumiera ese rol. El momento reflejó la mezcla de tensión y cercanía que caracteriza su relación dentro del reality.

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