Pole dance en La Granja VIP: granjeros competirán en duplas con sensuales coreografías

La Granja VIP anunció una nueva edición de “La Granja Tiene Talento”, que esta vez pondrá a prueba a los participantes con un reto de baile sensual en pole dance. La competencia se realizará en duplas y promete ser uno de los momentos más intensos y comentados del reality.

Las parejas ya fueron definidas y deberán demostrar coordinación, actitud y química sobre el escenario. Entre los dúos destacan Renato Rossini con Mónica Torres, Shirley Arica con Gabriela Herrera, Pati Lorena con Paul Michael y Pamela López con Mark Vito, entre otros participantes que buscarán sorprender al jurado.

Cada dupla tendrá que interpretar coreografías con canciones icónicas como “Crazy”, “Gorilla”, “Feeling Good”, “Man! I Feel Like a Woman!”, “Earned It” e “I Kiss a Girl”. Los bailes serán presentados esta noche durante la gala del programa, donde se evaluará su desempeño.

Además, se anunció que el resultado de este reto impactará directamente en la convivencia, ya que la dupla con menor rendimiento podría recibir un castigo que afectará los alimentos de la semana. La expectativa crece entre los seguidores, quienes esperan ver qué pareja logrará destacar en este desafío.

Si no quieres perderte ni un solo momento de La Granja VIP Perú, este es tu momento: entra ya a su web oficial, mantente al día con todo lo que pasa dentro del reality y prende tu tele de lunes a viernes a las 9:55 p.m. y los sábados a las 8:00 p.m. para disfrutar las galas en vivo. Además, sigue el streaming 24/7 en tiempo real a través de su canal de Youtube y vive cada estrategia, discusión y emoción sin perderte nada. Y no te quedes solo mirando: ingresa a la página de votaciones y apoya a tu granjero favorito cuando esté nominado, porque tu voto puede hacer la diferencia.