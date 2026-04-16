¿Tensión en La Granja VIP? Comentario sobre Diego Chávarri y Shirley Arica incomoda a Pablo Heredia

Un nuevo momento de tensión se vive en La Granja VIP, luego de que surgieran indicios de celos por parte de Pablo Heredia hacia Diego Chávarri, expareja de Shirley Arica. La situación se da en medio del acercamiento cada vez más evidente entre Pablo y Shirley dentro del reality.

Todo comenzó cuando Samahara Lobatón le comentó a Pablo que Diego no dejaba de mirar a Shirley, lo que habría generado incomodidad en el participante. Este comentario encendió las especulaciones entre los “granjeros” y avivó el ambiente dentro de la convivencia.

Actualmente, Pablo Heredia mantiene una actitud cercana y cariñosa con Shirley Arica, lo que ha captado la atención tanto de sus compañeros como del público. La posible incomodidad frente a la presencia de Diego podría generar nuevos conflictos en el programa.

Cabe señalar que Diego Chávarri tiene actualmente una relación y se ha mostrado públicamente enamorado de su pareja, lo que añade un elemento adicional a esta situación que sigue dando de qué hablar en la granja.

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