Shirley Arica explota contra Pablo Heredia: “Siento que me está utilizando”

Shirley Arica protagonizó un tenso momento en “La Granja Vip” al mostrarse visiblemente afectada y molesta con Pablo Heredia, quien actualmente se encuentra nominado junto a Samahara Lobatón y Pati Lorena.

Entre lágrimas, Shirley se sinceró con Paty y expresó que siente que Pablo la está utilizando, luego de que él manifestara su intención de dejar el programa. Esta situación generó incomodidad, ya que el equipo de “Las Víboras” estaría intentando mantenerse unido como parte de su estrategia para evitar eliminaciones.

La participante cuestionó que, pese al esfuerzo grupal, Pablo esté dispuesto a abandonar el reality, lo que podría afectar el plan del equipo. Además, dejó entrever que se sintió vulnerable tras haberse abierto emocionalmente con él.

El momento reflejó la tensión dentro del grupo y dejó en evidencia conflictos personales que podrían influir en el desarrollo del juego en los próximos días.