Shirley Arica se convierte en la nueva capataz y elige a Diego Chávarri para compartir la suite

Shirley Arica se convirtió en la nueva capataz del reality tras imponerse en la competencia frente a Pablo Heredia, en un duelo definido por decisión de Renato Rossini, quien había sido eliminado el sábado pasado. La victoria le otorgó el liderazgo de la semana dentro de la casa.

Tras obtener el título, Shirley tuvo que elegir a uno de sus compañeros para compartir la suite. Entre las opciones estaban Diego Chávarri, Gabriela, Pamela, Mark Vito, Cri Cri y Paul Michael, generando expectativa entre los participantes por su decisión.

Finalmente, Shirley eligió a Diego Chávarri, explicando que es la persona que más conoce dentro del reality. Además, dejó en claro que no existe ningún tipo de desconfianza, ya que él tiene pareja y ella mantiene un vínculo con Pablo Heredia.

“Hay respeto”, afirmó Shirley, quien también descartó elegir a otras compañeras por distintas razones personales dentro de la convivencia. Por su parte, Diego tomó la decisión con tranquilidad y destacó la confianza, señalando que su pareja conoce a Shirley, lo que le da mayor seguridad durante su estadía en la suite.

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