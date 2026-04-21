Shirley Arica y Pablo Heredia en crisis: fuerte discusión pone en duda su relación

La relación entre Shirley Arica y Pablo Heredia atraviesa uno de sus momentos más tensos dentro de La Granja VIP Perú. Ambos protagonizaron una fuerte discusión que encendió las alarmas sobre una posible ruptura.

El conflicto se originó luego de que Shirley, como nueva capataz, eligiera a Diego Chávarri para compartir la suite. Aunque ella aseguró que lo hizo por confianza y convivencia, Pablo no ocultó su incomodidad ante la decisión.

Durante el enfrentamiento, Pablo cuestionó cómo quedaría él ante el público y planteó un escenario similar, lo que generó la reacción inmediata de Shirley. “No tiene nada de malo”, respondió, insistiendo en que no hubo falta de respeto.

La discusión escaló cuando ambos reconocieron sus diferencias. “Somos como el agua y el aceite”, afirmó Pablo, dejando abierta la posibilidad de un distanciamiento definitivo. Incluso hablaron de continuar solo como amigos, lo que pone en duda el futuro de su relación.