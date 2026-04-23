¿Hay amor? La evidente química entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera

Gabriela Herrera y Diego Chávarri retomaron su cercanía dentro de La Granja VIP Perú. Ambos fueron vistos conversando, jugando y compartiendo momentos de diversión, dejando atrás el distanciamiento que habían mantenido para evitar especulaciones.

Aunque los dos han asegurado que solo los une una amistad, la química entre ellos resulta evidente para sus compañeros y para el público, quienes no han dejado de comentar la conexión que muestran en cada interacción.

La situación ha generado aún más atención debido a que Diego mantiene una relación con Thalía Bentin. Según comentó Samuel Suárez, ella se habría incomodado tras presenciar una conversación entre Diego y Gabriela durante la madrugada en la transmisión en vivo del reality.

En ese diálogo, que ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, ambos habrían dejado entrever la existencia de un gusto mutuo, lo que ha avivado las especulaciones sobre el verdadero vínculo que los une dentro de la competencia.

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