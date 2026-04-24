¿Reconciliación a medias? Shirley Arica y Pablo Heredia vuelven a acercarse en 'La Granja VIP'

Shirley Arica y Pablo Heredia protagonizaron un nuevo capítulo en La Granja VIP tras dejar atrás, al menos por ahora, su reciente distanciamiento. Ambos retomaron el diálogo dentro del reality y mostraron señales de reconciliación.
Sin embargo, no todo quedó completamente resuelto. Luego de la conversación, Pablo confesó que aún espera una disculpa de Shirley por lo ocurrido entre ambos.
En una charla con Samahara Lobatón, el participante expresó su incomodidad e incluso aseguró sentirse como un “migajero”, dejando en evidencia que todavía existen sentimientos encontrados.
La relación entre Shirley y Pablo sigue dando de qué hablar dentro de la competencia, mientras sus compañeros y el público se preguntan si finalmente ella dará el paso y le ofrecerá las disculpas que él espera.
Si no quieres perderte ni un solo momento de La Granja VIP Perú, este es tu momento: entra ya a su web oficial, mantente al día con todo lo que pasa dentro del reality y prende tu tele de lunes a viernes a las 9:55 p.m. y los sábados a las 8:00 p.m. para disfrutar las galas en vivo. Además, sigue el streaming 24/7 en tiempo real a través de su canal de Youtube y vive cada estrategia, discusión y emoción sin perderte nada. Y no te quedes solo mirando: ingresa a la página de votaciones y apoya a tu granjero favorito que esté nominado, porque tu voto puede hacer la diferencia.