¡ALERTA EN LA GRANJA! Diego sospecha jugada maestra para salvar a Pablo Heredia

Las estrategias comienzan a tomar fuerza en La Granja VIP y Diego Chávarri ya encendió las alarmas. Durante una conversación con sus compañeros del Team Reales, Cri Cri y Paul Michael, el participante analizó una posible movida del Team Víboras que podría cambiar por completo el rumbo de la competencia.
Según Diego, existe la posibilidad de que Pablo Heredia sea elegido como capataz esta semana. De concretarse, obtendría inmunidad automática y quedaría fuera de riesgo de eliminación, una jugada clave para que su equipo no pierda a uno de sus integrantes.
Pero eso no sería todo. Chávarri también considera que, como parte de esta estrategia, el Team Víboras podría enviar a Mónica Torres como peona, buscando reforzar su plan y proteger a sus aliados dentro del reality.
La tensión crece en la convivencia y las alianzas empiezan a mostrar sus cartas. ¿Se concretará esta estrategia o el Team Reales logrará anticiparse a la jugada? En La Granja VIP, cualquier movimiento puede cambiarlo todo.
