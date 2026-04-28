Psicóloga confronta a Gabriela y Samahara tras tenso enfrentamiento en vivo

La última gala de La Granja VIP estuvo marcada por un intenso momento de reflexión luego de que Ethel Pozo, junto a la psicóloga Karina Flores, conversaran en vivo con Gabriela y Samahara tras la fuerte discusión que protagonizaron días atrás.

Durante la intervención, la especialista señaló que Gabriela habría sufrido un “desborde emocional” tras varias semanas de tensión acumulada dentro del reality. La participante reconoció que llegó a su límite luego de sentirse afectada por constantes comentarios y conflictos dentro de la convivencia.

Samahara, por su parte, también explicó su reacción y rechazó la información difundida por las avionetas, calificándola como falsa. Ambas participantes coincidieron en que estos mensajes externos alteran el ambiente del programa y terminan afectando emocionalmente a todos los concursantes.

La producción reiteró que las avionetas no forman parte del juego y recordó a los participantes que cuentan con apoyo psicológico cuando lo necesiten. Además, hicieron un llamado a los seguidores del reality para evitar este tipo de intervenciones que solo incrementan la tensión en la competencia.

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