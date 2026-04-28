Cri Cri le juega pesada broma a Diego frente a Don Valentín

La convivencia en La Granja VIP regaló un divertido episodio durante una jornada de labores junto a Don Valentín. Mientras los participantes trabajaban en el cuidado de las plantas y la preparación del abono, Cri Cri decidió hacer de las suyas con una inesperada broma.

Aprovechando un descuido de Diego, Cri Cri le colocó en la mano un insecto seco, provocando una reacción inmediata del concursante. El susto desató risas entre sus compañeros, quienes no pudieron contenerse al ver la sorpresiva respuesta del participante.

Lejos de molestarse, Diego tomó con humor la situación, aunque confesó que los insectos no son precisamente sus mejores amigos. El momento se convirtió rápidamente en uno de los más comentados por los seguidores del reality.

La escena dejó en evidencia el buen ambiente que se vive entre los participantes, quienes, entre tareas y desafíos, también encuentran espacio para las bromas y la diversión dentro de la competencia.

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