Samahara falla sobre Paul Michael y lanza inesperada referencia a Christian Cueva

La dinámica “¿Cuánto sabes de mí?” volvió a dejar momentos inolvidables en La Granja VIP. Esta vez, Samahara Lobatón fue una de las protagonistas al fallar una pregunta sobre Paul Michael, lo que le costó recibir un divertido pastelazo frente a todos sus compañeros.

Sin embargo, el momento que realmente encendió las reacciones ocurrió cuando se consultó si Paul había formado parte de algún equipo de reserva o de Primera División. Fue entonces cuando Samahara soltó, entre risas, un comentario inesperado: “Ese fue Cueva”, en clara referencia a Christian Cueva, expareja de Pamela López.

La ocurrencia desató carcajadas entre los participantes y no pasó desapercibida para los seguidores del reality, quienes rápidamente comentaron la escena en redes sociales. Algunos lo tomaron como una simple broma, mientras que otros lo interpretaron como una indirecta cargada de picardía.

Pese al error, Samahara se tomó con humor el castigo y protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada, demostrando una vez más que en La Granja VIP cualquier dinámica puede terminar generando inesperadas reacciones.

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