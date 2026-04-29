Shirley Arica se sincera: “Era una de las chicas más odiadas del país”

Shirley Arica abrió su corazón en La Granja VIP Perú y reveló algunos de los episodios más difíciles de su vida personal y mediática. En una conversación con Mónica Torres, la modelo recordó cómo su paso por un reality internacional marcó un antes y un después en su manera de ver la vida.

La popular “Chica Realidad” confesó que, en el pasado, su comportamiento la llevó a convertirse en una de las figuras más criticadas del espectáculo. “Era una de las chicas más odiadas de este país”, admitió, al reconocer que actuaba con inmadurez, impulsividad y poca empatía hacia los demás.

Shirley también recordó que en esa etapa protagonizaba constantes polémicas, discutía con conductores de televisión, faltaba a sus compromisos laborales y vivía sin medir las consecuencias de sus actos. “La vida me llegaba al pincho, literal”, expresó al reflexionar sobre aquella versión de sí misma.

Sin embargo, aseguró que aquella experiencia en un reality en Turquía transformó por completo su perspectiva. Según contó, convivir con personas de distintas culturas la ayudó a desarrollar empatía, comprender otros puntos de vista y madurar emocionalmente. Incluso, bromeó al comparar su antigua actitud con la de Samahara Lobatón: “Samahara es un ángel a mi lado”.

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